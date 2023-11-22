ООН приветствует перемирие Израиля с ХАМАС, но предстоит еще многое сделать - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение договоренностей Израиля с ХАМАС об обмене пленными, но отметил, что нужно приложить еще много усилий для нормализации ситуации в анклаве.
"Генеральный секретарь приветствует соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и при поддержке Египта и США. Это важный шаг в правильном направлении, но еще многое предстоит сделать", - говорится в заявлении, опубликованным представителем Гутерриша Фарханом Хаком.
В документе подчеркивается, что ООН "мобилизует весь свой потенциал для поддержки реализации соглашения и максимизации его положительного воздействия на гуманитарную ситуацию в секторе Газа".
Перемирие должно начаться в четверг в 10:00 по местному времени (12:00 по Баку), сообщает Associated Press со ссылкой на информацию египетского телевидения.
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