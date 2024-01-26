Международный суд ООН постановил, чтобы Израиль принял меры для зашиты палестинцев в Газе

Международный суд ООН в пятницу не стал призывать Израиль прекращать военную операцию в секторе Газа, но постановил, чтобы израильская сторона приняла меры для защиты палестинцев в секторе Газа.
"Израиль должен срочно принять меры, чтобы обеспечить оказание услуг и гуманитарной помощи (...) палестинцам в секторе Газа", - сказала председатель суда Джоан Донохью.
Она заявила, что Израиль, в частности, должен "принять все возможные меры" для защиты жителей сектора Газа. Кроме того, добавила она, Израиль должен выполнять обязательства по Конвенции о геноциде.
"Израиль должен принять все меры, которые в его силах, чтобы предотвратить совершение всех действий, описанных в статье второй Конвенции о геноциде", - заявила Донохью.
Она уточнила, что под вторую статью конвенции попадают "убийство членов группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам группы, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее".
Кроме того, суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту зданий в Газе, а также - беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи. В суде также обязали израильские власти "принять меры, чтобы предотвратить и наказывать прямые и публичные подстрекательства к совершению геноцида в отношении членов палестинского народа"
По ее словам, суд предписывает Израилю отчитаться через месяц о выполнении соответствующих мер.
Такое решение суд вынес по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения в Газе. ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Однако в суде пояснили, что имеют право принимать временные меры, отличающееся от того, что запрашивает истец.
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