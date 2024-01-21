Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8508 RUR   0.0191 GBR   2.1603 TRY   0.0563

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

Дальнее зарубежье 21.01.2024 22:18

ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Йоав Галант.

"Мы проводим интенсивные операции в районе Хан-Юниса, и они продолжат расширяться", - приводит слова министра издание The Times of Israel.

Галант добавил, что "клубы дыма от работы танков, артиллерии и самолетов ВВС продолжат закрывать небо сектора Газа, пока мы не достигнем своих целей". Этими целями он назвал поражение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


Похожие новости


Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Газе Израиль в ходе операции в секторе Газа ликвидировал менее трети хамасовцев Израильские военачальники недовольны стратегией правительства по Газе Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного главаря «Исламского джихада» Израиль пока не готов обсуждать мирное урегулирование - президент Армия обороны Израиля ликвидировала около 60 хамасовцев в секторе Газа за сутки ЦАХАЛ обнаружил ракетные установки, которые использовались для ударов по Израилю Армия обороны Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок Активная фаза наступления ЦАХАЛ на севере Газы окончена - глава Минобороны Израиля Армия обороны Израиля совершила рейд на центр командования ХАМАС в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az