ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Йоав Галант.

"Мы проводим интенсивные операции в районе Хан-Юниса, и они продолжат расширяться", - приводит слова министра издание The Times of Israel.

Галант добавил, что "клубы дыма от работы танков, артиллерии и самолетов ВВС продолжат закрывать небо сектора Газа, пока мы не достигнем своих целей". Этими целями он назвал поражение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой.