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Израильские военные проводят новое наступление на юге сектора Газа

Ожесточенные бои продолжаются в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на позиции ХАМАС, пишет в понедельник газета The Times of Israel.

По ее данным, военные ведут наступательные действия в западной части города. Они начались накануне с серии авиаударов по предполагаемым позициям палестинцев. За последние сутки солдаты ЦАХАЛ, по их утверждениям, ликвидировали не менее 50 хамасовцев, а также окружили лагерь беженцев, где, как они считают, расположена военная база ХАМАС.

Газета отмечает, что наступление, вероятно, продлится еще несколько дней. Издание также подчеркивает, что в Хан-Юнисе, в отличие от большинства районов северной части анклава, в настоящее время укрывается множество мирных жителей.

Кроме того, Армия обороны Израиля в понедельник нанесла серию авиаударов по ряду объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Среди пораженных объектов - здание, где собирались члены "Хезболлы". В сообщении говорится, что после ударов последовали вторичные взрывы, и это указывает на то, что в здании хранилось оружие. Также удары были проведены по трем наблюдательным пунктам.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТАНОВКА


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