Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8529 RUR   0.0193 GBR   2.1638 TRY   0.0562

Цена на нефть

22.01 $/bbl +/- WTI 74.76 +1.51 Brent 80.06 +1.50

Дальнее зарубежье 23.01.2024 15:19

Хуситы обещают не оставлять без ответа очередные удары США и Британии по их объектам

Новая серия ударов США и Британии по позициям хуситов не останется безнаказанной, заявили йеменские мятежники.

"За этими атаками последует ответ, возмездие", - приводят западные СМИ слова военного представителя хуситов Яхья Сареа.

Он отметил, что в ночь на вторник США и Британия нанесли 18 ударов, в том числе в областях Сана, Ходейда, Таиз и Эль-Байда. Сареа не уточнил, по каким объектам пришлись удары и каков характер возможных повреждений.

Между тем, по информации Associated Press (AP), неназванный высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные использовали 25-30 боеприпасов. Он сообщил, что США зафиксировали эффективное поражение всех объектов, уничтожение наиболее передового вооружения мятежников в подземных хранилищах. В операции задействовали истребители, взлетевшие с авианосца USS Dwight Eisenhower; эсминцы USS Gravely и USS Mason, ракетный крейсер USS Philippine Sea.

Это уже восьмая серия ударов США по хуситам, и вторая, к которой присоединились британские войска.

Однако, отмечает AP, хуситы не прекратили атаки в районе Красного моря, несмотря на удары по их позициям. Президент США Джо Байден и другие официальные лица признавали, что мятежники хорошо вооружены.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. Ряд крупных транспортных компаний на время отказались от отправки судов через Красное море и выбрали иные, более протяженные и дорогостоящие маршруты.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, когда восстало против правительства Йемена и вынудило его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, США, КОНТРМЕРЫ


Похожие новости


Хуситы считают, что с минимальным применением силы блокируют движение судов через Красное море В Белом доме считают, что у хуситов все еще есть наступательный потенциал США продолжат удары по хуситам, заявил Байден США вновь включили хуситов в список глобальных террористов Власти Йемена просят США продолжить удары по позициям мятежников хуситов Власти США намерены вновь внести йеменских хуситов в список террористических организаций Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе Хуситы грозят США тотальной войной Авиаудары по хуситам обоснованы и помогут предотвратить более широкий конфликт - Кирби Хуситы взяли ответственность за нападение на два судна в районе Красного моря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az