Хуситы обещают не оставлять без ответа очередные удары США и Британии по их объектам

Новая серия ударов США и Британии по позициям хуситов не останется безнаказанной, заявили йеменские мятежники.
"За этими атаками последует ответ, возмездие", - приводят западные СМИ слова военного представителя хуситов Яхья Сареа.
Он отметил, что в ночь на вторник США и Британия нанесли 18 ударов, в том числе в областях Сана, Ходейда, Таиз и Эль-Байда. Сареа не уточнил, по каким объектам пришлись удары и каков характер возможных повреждений.
Между тем, по информации Associated Press (AP), неназванный высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные использовали 25-30 боеприпасов. Он сообщил, что США зафиксировали эффективное поражение всех объектов, уничтожение наиболее передового вооружения мятежников в подземных хранилищах. В операции задействовали истребители, взлетевшие с авианосца USS Dwight Eisenhower; эсминцы USS Gravely и USS Mason, ракетный крейсер USS Philippine Sea.
Это уже восьмая серия ударов США по хуситам, и вторая, к которой присоединились британские войска.
Однако, отмечает AP, хуситы не прекратили атаки в районе Красного моря, несмотря на удары по их позициям. Президент США Джо Байден и другие официальные лица признавали, что мятежники хорошо вооружены.
Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. Ряд крупных транспортных компаний на время отказались от отправки судов через Красное море и выбрали иные, более протяженные и дорогостоящие маршруты.
Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.
Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, когда восстало против правительства Йемена и вынудило его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.
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