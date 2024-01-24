Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $79,4 за баррель, что на $0,15 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,51 (0,6%), до $79,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,14 (0,19%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,39 (0,5%), до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 19:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.