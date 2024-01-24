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Дальнее зарубежье 24.01.2024 15:04

Трамп посоветовал Хейли выйти из предвыборной гонки

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал отказ его основной конкурентки - экс-губернатора Южной Каролины и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли сойти с предвыборной дистанции после ее поражения на республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

"Должен вам сказать, это было интересно, поскольку я заявил: "Что за великолепная победа!" И, вдруг, на сцене появляется она (Хейли) и произносит речь, будто она победила. Но она не победила. Она проиграла. Давайте не будем говорить о ее победе, поскольку для нее - это был очень неудачный вечер", - приводит его слова The Hill.

При этом он посоветовал Хейли выйти из предвыборной гонки: "Она должна поступить так, иначе мы будем продолжать транжирить деньги вместо того, чтобы тратить их на (противостояние) Байдену, который является нашей целью".

Кроме того, экс-президент США объявил себя уже избранным кандидатом от Республиканской партии на ноябрьских президентских выборах: "Мы победим Байдена. Вы можете сказать: а кто нет? Кто, черт возьми, не сможет? Этот человек не может связать воедино две фразы подряд. Он не может найти лестницу, по которой нужно спуститься со сцены".

Хейли со своей стороны после закрытия участков в Нью-Гэмпшире заявила, что не покинет предвыборную гонку, несмотря на результат в этом штате: "Нью-Гэмпшир - это лишь начало, но не конец. Эта гонка далека от завершения". При этом она возложила надежды на "милый штат Южная Каролина", в котором праймериз республиканцев пройдут 24 февраля. Ранее Хейли была губернатором этого штата.

На республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире Трамп заручился поддержкой 54,6% участников голосования, его основная конкурентка экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Хейли получила 43,2%. Она уже признала победу Трампа.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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Тэги: США, ТРАМП, ХЕЙЛИ, СОВЕТ


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