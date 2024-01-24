Около десяти человек погибли в атаке на центр БАПОР в секторе Газа - ООН

Обстрел объекта Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа привел к гибели как минимум девяти человек, сообщил в среду глава БАПОР в анклаве Томас Уайт.
"Обновленные данные по атаке на наш центр в Хан-Юнисе сегодня днем: два выстрела из танка попали в здание, в котором укрывались 800 человек, сообщается о девяти погибших и 75 раненых", - написал Уайт в социальной сети X. Он отметил, что команды БАПОР и ВОЗ в настоящий момент пытаются добраться до центра.
Ранее глава агентства сообщал, что в результате эскалации боев в районе города был атакован центр БАПОР, в котором находятся около 10 тыс. перемещенных лиц. Тогда он заявил о "многочисленных жертвах".
В настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действительно ведет активные действия в районе Хан-Юниса на юге анклава. The Times of Israel со ссылкой на военных сообщает, что за прошедшие сутки израильские военные ликвидировали большое число бойцов ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что уничтожили тоннель ХАМАС в 1,5 км от израильской границы. Тоннель соединял северную и южную части сектора Газа. Он находился на глубине 20 метров и в длину составлял около одного километра.
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