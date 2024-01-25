США предупреждали Иран о готовящемся теракте в городе Керман 3 января

Власти США заранее предупредили Иран о готовящейся ячейкой группировки ИГ "Вилаят Хорасан" террористической атаке в городе Керман 3 января, в результате которой погибли 95 человек, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник.

По словам официального лица из США, знакомого с ситуацией, Вашингтон в этом вопросе счел, что его долг - предупреждать власти любых других стран о потенциальных угрозах. При этом он не сообщил, как США, у которых нет дипломатических отношений с Ираном, передали властям страны это предупреждение. Иранская сторона пока не комментировала данную информацию.

Несколько взрывов прогремели 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. ИГ взяло на себя ответственность за случившееся.