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Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

ТЭК 26.01.2024 09:25

Цены на нефть опускаются после 3%-го подъема накануне

Цены на нефть опускаются в пятницу, корректируясь после 3%-го подъема по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 составляет $82,04 за баррель, что на $0,39 (0,47%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,39 (3%), до $82,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,52 (0,67%), до $76,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,27 (3%), до $77,36 за баррель.

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 4,9%.

Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

"Новостной поток этой недели почти полностью поддерживал цены на нефть, и мы видим ощутимый подъем котировок впервые за несколько месяцев", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит MarketWatch.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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