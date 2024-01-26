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Дальнее зарубежье 26.01.2024 13:17

Израильские военные обстреляли пришедших за гумопощью жителей Газы, есть жертвы

Минздрав сектора Газа обвинил израильских военных в том, что накануне они открыли огонь в городе Газа по палестинцам, собравшимся для получения гуманитарной помощи, в результате чего погибли не менее 20 человек, сообщает Associated Press (AP).

Израильские военные проверяют информацию об инциденте. В свою очередь AP не может самостоятельно подтвердить детали происшествия.

Также непонятно, какая из организаций вела раздачу помощи в момент инцидента. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная продовольственная программа ООН заявили, что не имеют отношения к произошедшему.

Израильские войска вошли в город Газа вскоре после начала наземного наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве и два месяца вели здесь бои с палестинскими формированиями. Военные отмечают, что в значительной степени вывели из строя силы группировки ХАМАС на севере сектора, однако очаги сопротивления до сих пор сохраняются.

ООН по-прежнему испытывает трудности с доставкой гумпомощи на север Газы, из-за боевых действий и ограничений Израиля. В этих районах все еще могут оставаться сотни тысяч человек, хотя большинство перебралось на юг.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ, ЖКРТВЫ


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