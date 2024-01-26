Цены на нефть опускаются, но завершают неделю максимальным ростом с октября

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом с октября.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 составляет $81,91 за баррель, что на $0,52 (0,63%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,72 (0,93%), до $76,64 за баррель.
Накануне оба контракта подорожали более чем на 3% и завершили торги на максимумах с конца ноября. На этой неделе как Brent, так и WTI увеличились в цене более чем на 4%.
Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.
"Усилия по сдерживанию атак на суда в Красном море не помогли предотвратить дестабилизацию ситуации", - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Ронг. В результате трейдеры начали закладывать в цены более длительное сохранение напряженности, отмечает эксперт. Поддержку нефтяному рынку также оказали данные о снижении запасов в США и сильный отчет о динамике американского ВВП, резюмирует аналитик.
С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.
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