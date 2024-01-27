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Транспорт и связь 27.01.2024 15:46

В Азербайджане создается «Фонд утилизации транспортных средств»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании «Фонда утилизации транспортных средств» в составе государственного бюджета Азербайджана.

Согласно распоряжению, фонд создается в целях финансирования льгот и единовременных выплат, а также стимулирования и продвижения мер по утилизации транспортных средств.


Министерству финансов Азербайджана и ОАО "Temiz sheher" поручается решить соответствующие вопросы.


Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.


Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, УТИЛИЗАЦИЯ


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