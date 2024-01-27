В Азербайджане создается «Фонд утилизации транспортных средств»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании «Фонда утилизации транспортных средств» в составе государственного бюджета Азербайджана.
Согласно распоряжению, фонд создается в целях финансирования льгот и единовременных выплат, а также стимулирования и продвижения мер по утилизации транспортных средств.
Министерству финансов Азербайджана и ОАО "Temiz sheher" поручается решить соответствующие вопросы.
Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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