Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока, Brent у $84 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.
Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 составляет $83,97 за баррель, что на $0,42 (0,5%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты повысились в цене на $1,12 (1,4%), до $83,55 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,36 (0,46%) и составили $78,37 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $0,65 (0,8%) - до $78,01 за баррель.
По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.
Цены на нефть на прошлой неделе получили поддержку со стороны данных, указавших на падение запасов и добычи нефти в США на прошлой неделе, отметил аналитик SIA Wealth Management Колин Чешински. Дополнительным позитивным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.
Тем временем военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.
Теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors в интервью MarketWatch. "Мы находимся на грани эскалации, что может серьезно отразиться на нефтяных потоках", - добавил он.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.
Греция передаст Украине устаревшее оружие
Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана
Отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне - глава МИД Азербайджана
Подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле задержаны - турецкие СМИ
Двое неизвестных совершили нападение на католическую церковь в Стамбуле, один человек погиб
На Багамах зафиксировано большое количество убийств туристов
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
ЕС может ударить по экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Украине
Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения США в причастности Ирана к атаке на американскую базу в Иордании - СМИ
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы