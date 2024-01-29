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Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

ТЭК 29.01.2024 17:04

Нефть продолжает умеренно дорожать, Brent у $83,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо подниматься днем в понедельник на новостях о нападении беспилотников на американскую военную базу в Иордании.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 выросла на $0,11 (0,13%), до $83,66 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,17%), до $78,14 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

Цены на нефть получили поддержку со стороны данных, указавших на падение запасов и добычи в США на прошлой неделе, отметил аналитик SIA Wealth Management Колин Чешински. Дополнительным позитивным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.

Тем временем США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что за эту атаку несут ответственность поддерживаемые Ираном военизированные формирования. В ответ постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается, что Тегеран непричастен к нападению на базу.

"За эти выходные случилась существенная эскалация, - отметил основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Самый главный вопрос заключается в том, каким будет ответ США".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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