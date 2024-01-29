В ЕС нет планов давить на Венгрию экономически в случае ее отказа поддержать помощь Украине

В Евросоюзе опровергают сообщения о том, что ЕС планирует оказать экономическое давление на Венгрию в случае, если Будапешт заблокирует новый пакет помощи Киеву, сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
"Документ, на который ссылается Financial Times в своей статье, это справочная информация, написанная секретариатом Европейского совета под свою ответственность, и описывающая состояние венгерской экономики", - приводит газета выдержки из заявления чиновника ЕС.
"Этот документ не отражает статус проходящих переговоров. В этой справке не говорится об определенном плане, который бы имел отношение к долгосрочному бюджету ЕС, также в нем не говорится ни о каком-либо плане по Венгрии", - добавил он.
Ранее в понедельник издание Financial Times (FT) сообщило, что его сотрудники ознакомились с конфиденциальным планом, в котором Брюссель изложил стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии в качестве рычага давления на Будапешт в том случае, если венгерские власти будут блокировать выделение помощи Украине.
В документе, пишет издание, подчеркивается, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии (...) они не могут себе даже представить", что средства ЕС передадут Будапешту.
Со своей стороны, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что его страна не поддается давлению. По его словам, "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС и отвергает попытки других сторон сделать это".
В целях достижения компромисса Будапешт 27 января направил новое предложение Брюсселю, указав, что Венгрия в принципе открыта для использования бюджета ЕС для помощи Украине, если соответствующее соглашение будет предусматривать положения, которые дадут возможность пересматривать решение.
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