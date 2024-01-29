ЕС рассматривает требования Венгрии о более серьезном контроле над средствами для Украины

Евросоюз рассматривает возможность удовлетворения требований Будапешта об ужесточении контроля над предложенным пакетом помощи Украине в размере 50 млрд евро, чтобы не допустить очередного вето Венгрии на этот пакет, сообщает в понедельник Bloomberg.

"ЕС обсуждает варианты по поводу того, как используется выделяемая помощь, которые не включали бы применение вето с венгерской стороны", - информирует агентство со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Ранее в понедельник журналисты Financial Times (FT) сообщили, что ознакомились с конфиденциальным планом, в котором Брюссель изложил стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии в качестве рычага давления на Будапешт в том случае, если венгерские власти будут блокировать выделение помощи Украине.

Впоследствии представители ЕС опровергли сообщения о планах оказать экономическое давление на Венгрию.

"Документ, на который ссылается FT, - это справочная информация секретариата Европейского совета под его ответственность", - приводит The Independent выдержки из заявления чиновника ЕС.

"Этот документ не отражает статуса проходящих переговоров. В этой справке не говорится о плане, который бы имел отношение к долгосрочному бюджету ЕС, в нем также не говорится ни о каком-либо плане по Венгрии", - добавил он.

Со своей стороны министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что его страна не поддастся давлению.