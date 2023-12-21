ЕС может обойти вето Венгрии на помощь Украине путем сделки 26 стран-членов на саммите - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС на саммите, запланированном на начало 2024 года, способен преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета союза, сообщает в четверг Bloomberg.

"Премьер-министр Виктор Орбан сказал в четверг журналистам, что члены ЕС могут справиться с отказом Венгрии от совместной помощи ЕС Украине, заключив отдельное соглашение между остальными 26 членами союза", - информирует агентство.

Он подчеркнул, что венгерское правительство по-прежнему выступает против совместной помощи ЕС Украине за счет средств из бюджета союза. По мнению Орбана, любая помощь Киеву должна быть рассчитана на более короткий срок.

Премьер добавил, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от проблемы блокирования средств ЕС для Венгрии.

В минувший понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует 1 февраля провести саммит, на котором, в частности, рассмотрят вопрос выделения помощи Украине. Он пояснил, что на саммите будут обсуждать тему долгосрочного бюджета ЕС, предусматривающего выделение помощи Украине.

Ранее лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине, и решили вернуться к обсуждению вопроса в начале 2024 года. Орбан подтвердил в сети Х, что заблокировал выделение средств для Украины. "Мы вернёмся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он.