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Дальнее зарубежье 01.02.2024 20:03

Венгрия получила гарантии, что её средства из фондов ЕС не пойдут на помощь Украине - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз предоставил Будапешту гарантии того, что невыплаченные Венгрии средства не пойдут на финансовую помощь Украине.

"Мы боялись, что средства ЕС, которые причитаются венграм и которые комиссия до сих пор нам не предоставила, рано или поздно окажутся на Украине. (...) Мы получили гарантию того, что венгерские средства не могут поступить Украине", - сообщил Орбан в видеоролике, опубликованном в соцсети X в четверг.

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что странам Евросоюза удалось согласовать создание "механизма контроля, который гарантирует разумное использование денег", поступающих Украине от ЕС.

Участники саммита лидеров стран ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе, договорились о выделении Украине не более 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы в качестве макрофинансовой помощи.

В опубликованном по итогам саммита документе указывается, что часть денег на помощь Киеву "может быть получена, используя положения нормативных правовых актов ЕС, регулирующих использование хранящихся у частных юрлиц доходов от замороженных активов ЦБ РФ".

Созвать специальное заседание Евросовета было решено после того, как главы государств и правительств стран ЕС не смогли договориться о поправках к бюджету на четыре года на плановом саммите Европейского союза 14-15 декабря. Этому помешало вето Венгрии, не согласной с условиями, на которых планировалось предоставить макрофинансовую помощь Украине на 50 млрд евро в рамках общего увеличения бюджета на 64,6 млрд евро.

Утром в четверг руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что у Будапешта нет уверенности относительно успеха саммита ЕС по помощи Украине, поскольку, по его мнению, в Брюсселе вместо поиска компромисса пытаются шантажировать венгерскую сторону.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, ГАРАНТИИ


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