Орбан пообещал не допустить экономического давления ЕС на Венгрию

Премьер Венгрии Виктор Орбан после публикаций СМИ о предполагаемых планах ЕС ударить по венгерской экономике обвинил Брюссель в ведении многолетней идеологической войны против Будапешта, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Брюссель уже много лет ведет идеологическую войну против Венгрии и не прекращает нас шантажировать. Теперь у нас есть документы, подтверждающие это", - заявил он в социальной сети Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Орбан добавил, что готов защищать интересы Венгрии и "не допустить реализации плана ЕС".

В ЕС со своей стороны отметили, что документ, на который сослались СМИ, является пояснительной запиской, написанной секретариатом Европейского совета под свою ответственность, и описывающей состояние венгерской экономики. В Брюсселе также заявили, что у них нет намерений давить на Венгрию экономически в случае ее отказа поддержать помощь Украине.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на конфиденциальный план, с которым ознакомились в издании, сообщила, что Брюссель разработал стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии, включая высокий государственный дефицит, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, в случае вето Будапешта на помощь Украине.

В документе подчеркивается, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии (...) они не могут себе даже представить", что средства ЕС будут предоставлены Будапешту.