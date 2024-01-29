Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0189 GBR   2.1601 TRY   0.0562

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 29.01.2024 20:32

Израиль, США, Египет и Катар согласовали рамки нового соглашения по освобождению заложников ХАМАС

Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС, сообщает в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, возможная сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся в плену ХАМАС американских и израильских заложников, в первую очередь женщин и детей. Освобождение заложников будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа. Условия соглашения предусматривают освобождение палестинских заключенных в Израиле.

Проект соглашения в понедельник передадут ХАМАС, представители которой не участвовали в переговорах в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СОГЛАШЕНИЕ, ПРОЕКТ


Похожие новости


Израилю и ХАМАС предложили очередную инициативу по урегулированию конфликта Большая часть тоннелей ХАМАС под сектором Газа не разрушена Международный суд ООН постановил, чтобы Израиль принял меры для зашиты палестинцев в Газе Израильские военные обстреляли пришедших за гумопощью жителей Газы, есть жертвы Израильские военные продвигаются через Хан-Юнис Израиль разрушил около 40% строений в Газе вдоль ее границы для создания буферной зоны безопасности Около десяти человек погибли в атаке на центр БАПОР в секторе Газа - ООН Не менее 50 человек погибли за сутки при ударах Израиля по Хан-Юнису Армия обороны Израиля заявила о разрушении сети тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az