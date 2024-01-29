Израиль, США, Египет и Катар согласовали рамки нового соглашения по освобождению заложников ХАМАС

Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС, сообщает в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По их данным, возможная сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся в плену ХАМАС американских и израильских заложников, в первую очередь женщин и детей. Освобождение заложников будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа. Условия соглашения предусматривают освобождение палестинских заключенных в Израиле.
Проект соглашения в понедельник передадут ХАМАС, представители которой не участвовали в переговорах в Париже.
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