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Происшествия 30.01.2024 11:21

Летевший из Цюриха в Сингапур самолет совершил экстренную посадку в Баку из-за инсульта у пассажира

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Swiss International Air Lines» во вторник утром совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за инсульта у пассажира, сообщили в бакинской воздушной гавани.

«Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту, который перенес инсульт», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени.

«Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник», - подчеркивается в информации.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАКУ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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