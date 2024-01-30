Летевший из Цюриха в Сингапур самолет совершил экстренную посадку в Баку из-за инсульта у пассажира

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Swiss International Air Lines» во вторник утром совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за инсульта у пассажира, сообщили в бакинской воздушной гавани.

«Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту, который перенес инсульт», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени.

«Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник», - подчеркивается в информации.

Р.Керимов