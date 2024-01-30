Заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на среду

Вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут очередную встречу в рамках работы комиссий по делимитации границы в среду, 31 января.

"Встреча главы комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоится 31 января", - сообщили "Интерфаксу" в офисе армянского вице-премьера.

Отмечается, что встреча состоится на участке Иджевана и Газаха армяно-азербайджанской границы.

В последний раз стороны встречались 30 ноября на том же участке армяно-азербайджанской границы.