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Внешняя политика 30.01.2024 21:17

Заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на среду

Вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут очередную встречу в рамках работы комиссий по делимитации границы в среду, 31 января.

"Встреча главы комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоится 31 января", - сообщили "Интерфаксу" в офисе армянского вице-премьера.

Отмечается, что встреча состоится на участке Иджевана и Газаха армяно-азербайджанской границы.

В последний раз стороны встречались 30 ноября на том же участке армяно-азербайджанской границы.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЛИМИТАЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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