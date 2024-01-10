Азербайджан не намерен «зеркально» отводить войска на границе с Арменией - Алиев

Официальный Баку не намерен отводить "зеркально" войска от условной границы между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Меня попросили несколько коллег, чтобы стороны отвели войска в зеркальной форме. Я спросил, куда отвести? Мне сказали туда, откуда пришли. Я говорю, что мы из Баку прибыли, в Баку вернуться что ли? Нас на этих территориях не было на протяжении 30 лет. Если бы эти территории были границей, и Армения признала бы ее границей, то она указала бы ее. Но ведь она сама не считала ее границей, она считала, что ее граница находится в Агдаме. На мой вопрос так никто не дал ответа. Поэтому мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
При этом президент подчеркнул, что претензии Армении к Азербайджану безосновательны, так как на территории условной границы нет никаких населенных пунктов.
"Армения, в свою очередь, держит под оккупацией наши села, и это недопустимо. Считаю, в конце этого месяца пройдет заседание комиссии, на которой будет внесена ясность по поводу этого вопроса", - отметил Алиев.
Также он подчеркнул, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами.
"В мирном соглашении (с Арменией - ИФ) может быть какой-то пункт о делимитации, однако если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то придется ждать 30-50 лет, а то и вовсе оно не будет подписано. С Грузией процесс делимитации завершён лишь на 70%, с Россией - процесс длился на протяжении 20 лет, но только лишь в 2012 году стороны подписали (документы - ИФ) и по сегодняшний день поставлены не все столбы и знаки на границе, демаркация полностью не завершена. Мы считаем, что сперва должно быть подписано мирное соглашение, настолько быстро насколько это возможно, а процесс делимитации должен быть продолжен, села должны быть возвращены, вопрос с анклавами может быть решен по итогам работы комиссий", - подчеркнул глава государства.
Х.Насирзаде
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