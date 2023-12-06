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Регион 06.12.2023 21:52

Григорян считает, что процесс делимитации границы Армении и Азербайджана будет долгим

Процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном будет довольно сложным и долгим, стороны договорились об институционализации процесса, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Процесс делимитации будет довольно сложным и долгим. Это очевидно. Есть взаимное понимание, что процесс будет осуществляться исключительно на основе документов, имеющих правовое значение. Мы будем работать по исключительно реальным топографическим картам", - сказал Григорян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

Он привел в пример карты 1974-1979 гг.

"Важно то обстоятельство, что Армения и Азербайджана аналогично воспринимают этот процесс, значение этого процесса и форму работы. Мы договорились, что утвердим порядок работы об институционализации процесса", - отметил Григорян.

Он также сообщил, что во время последней встречи с азербайджанской стороной (30 ноября - ИФ) вопросы анклавов не обсуждались.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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