Григорян считает, что процесс делимитации границы Армении и Азербайджана будет долгим

Процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном будет довольно сложным и долгим, стороны договорились об институционализации процесса, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"Процесс делимитации будет довольно сложным и долгим. Это очевидно. Есть взаимное понимание, что процесс будет осуществляться исключительно на основе документов, имеющих правовое значение. Мы будем работать по исключительно реальным топографическим картам", - сказал Григорян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.
Он привел в пример карты 1974-1979 гг.
"Важно то обстоятельство, что Армения и Азербайджана аналогично воспринимают этот процесс, значение этого процесса и форму работы. Мы договорились, что утвердим порядок работы об институционализации процесса", - отметил Григорян.
Он также сообщил, что во время последней встречи с азербайджанской стороной (30 ноября - ИФ) вопросы анклавов не обсуждались.
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