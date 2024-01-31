В Азербайджане в январе объем содействия экспорту вырос на 17%

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе 2024 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $11,5 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе 2023 года этот показатель составлял $9,8 млн. Таким образом, в январе 2024 года объем содействия экспорту увеличился на 17,3%.
В 2023 году Центр содействовал экспорту товаров на$242,4 млн (спад по сравнению с 2022 годом на 10,1%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Х.Насирзаде
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