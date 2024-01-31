В Wood Mackenzie прогнозируют лидерство нефти в геологоразведке в 2024 году

Фокус геологоразведки в 2024 году будет сосредоточен на нефти, так как компании, пользуясь относительной определенностью касательно спроса в краткосрочной перспективе, продолжат искать новые ресурсы в странах, поддерживающих разработку углеводородов, считают аналитики Wood Mackenzie.
"В 2024 году мы ожидаем, что около 70% объема крупных открытий придется на жидкие углеводороды", - пишут эксперты. "Мы прогнозируем увеличение расходов на геологоразведку примерно на $1 млрд, что приблизит их к $22 млрд и добавит 20 млрд новых баррелей ресурсов", - говорится в исследовании. Эффективная реструктуризация затрат в последние годы поможет геологоразведке обеспечить доходность более 15%. Наибольший материальный вклад внесет разведка глубоких и сверхглубоководных месторождений. "Множество ключевых скважин будут нацелены на приграничные глубоководные месторождения, в основном на границе Атлантики, но также выборочно в Европе, Азии и Восточном Средиземноморье", - уточняют аналитики.
По их мнению, в то же время в разработке уже открытых ресурсов будет доминировать газ. "Объемы добываемого газа превысят объемы добычи нефти на месторождениях, вводимых в эксплуатацию в этом году", - полагают в Wood Mackenzie. Как ожидается, около 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки будет поступать с месторождений, которые будут запущены в 2024 году в 50 странах." Газ составит более 60% этих новых объемов, при этом большая часть добычи будет приходиться на Россию, Ближний Восток, Африку и Америку.
Ереван затягивает процесс подписания мирного договора с Баку - Гафарова
Баку и Ереван провели шестое заседание комиссий по делимитации госграницы
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Швейцария в 2023г нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 27%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России по иску 2017 года
В Белом доме критикуют попытку республиканцев объявить импичмент министру внутренней безопасности
Швейцария вводит в действие еще ряд положений 12-го пакета санкций ЕС против РФ
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы