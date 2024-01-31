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ТЭК 31.01.2024 22:05

В Wood Mackenzie прогнозируют лидерство нефти в геологоразведке в 2024 году

Фокус геологоразведки в 2024 году будет сосредоточен на нефти, так как компании, пользуясь относительной определенностью касательно спроса в краткосрочной перспективе, продолжат искать новые ресурсы в странах, поддерживающих разработку углеводородов, считают аналитики Wood Mackenzie.

"В 2024 году мы ожидаем, что около 70% объема крупных открытий придется на жидкие углеводороды", - пишут эксперты. "Мы прогнозируем увеличение расходов на геологоразведку примерно на $1 млрд, что приблизит их к $22 млрд и добавит 20 млрд новых баррелей ресурсов", - говорится в исследовании. Эффективная реструктуризация затрат в последние годы поможет геологоразведке обеспечить доходность более 15%. Наибольший материальный вклад внесет разведка глубоких и сверхглубоководных месторождений. "Множество ключевых скважин будут нацелены на приграничные глубоководные месторождения, в основном на границе Атлантики, но также выборочно в Европе, Азии и Восточном Средиземноморье", - уточняют аналитики.

По их мнению, в то же время в разработке уже открытых ресурсов будет доминировать газ. "Объемы добываемого газа превысят объемы добычи нефти на месторождениях, вводимых в эксплуатацию в этом году", - полагают в Wood Mackenzie. Как ожидается, около 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки будет поступать с месторождений, которые будут запущены в 2024 году в 50 странах." Газ составит более 60% этих новых объемов, при этом большая часть добычи будет приходиться на Россию, Ближний Восток, Африку и Америку.

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Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ПРОГНОЗ


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