Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщают официальные СМИ Азербайджана.
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