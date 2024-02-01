Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщают официальные СМИ Азербайджана. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».