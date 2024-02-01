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Внешняя политика 01.02.2024 15:51

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщают официальные СМИ Азербайджана.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВИЗИТ


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