Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $81,2 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 выросла на $0,63 (0,78%), до $81,18 за баррель.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,64 (0,84%), до $76,49 за баррель.
В среду Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.
Между тем в январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.
"Рынок продолжает следить за Красным морем и всем регионом в целом, но мы знаем, что нефтяные котировки не отражают рисков для поставок до тех пор, пока у них не появится веская причина, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Рост запасов нефти в США и добычи в стране лишил цены импульса к росту".
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