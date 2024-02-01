Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0188 GBR   2.1551 TRY   0.056

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 75.85 -1.97 Brent 81.71 -1.16

ТЭК 01.02.2024 15:56

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $81,2 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 выросла на $0,63 (0,78%), до $81,18 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,64 (0,84%), до $76,49 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Между тем в январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

"Рынок продолжает следить за Красным морем и всем регионом в целом, но мы знаем, что нефтяные котировки не отражают рисков для поставок до тех пор, пока у них не появится веская причина, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Рост запасов нефти в США и добычи в стране лишил цены импульса к росту".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть повышаются после падения накануне, Brent на уровне $80,84 за баррель Brent подешевела до $81,78 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $82,64 за баррель Цены на нефть остаются в плюсе Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent у $82,6 за баррель Нефть продолжает умеренно дорожать, Brent у $83,7 за баррель Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока, Brent у $84 за баррель Brent подорожала до $82,52 за баррель Цены на нефть опускаются, но завершают неделю максимальным ростом с октября Цены на нефть опускаются после 3%-го подъема накануне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az