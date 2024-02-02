Глава Минобороны Израиля обещает продолжить наступление в Газе, разгромить силы ХАМАС в Рафахе

Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил в четверг, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продвигаться дальше на юг сектора Газа и покончит с присутствием группировки ХАМАС в районе города Рафах на границе с Египтом.
"Бригада ХАМАС "Хан-Юнис" хвасталась, что выстоит против ЦАХАЛ. Она разбита, и я говорю вам: мы заканчиваем миссию в Хан-Юнисе и мы доберемся до Рафаха, ликвидируем всех террористов, всех кто попытается нам навредить", - приводит The Times of Israel его слова во время посещения Хан-Юниса и общения со служащими 98-й дивизии.
По его словам, ХАМАС потеряла 10 тыс. человек убитыми и 10 тыс. ранеными, причем "у нее больше нет оружия, нет боеприпасов, у нее нет возможности лечить раненых". В то же время министр отметил, что ЦАХАЛ придется приложить усилия, чтобы достичь всех районов, нужных для успеха операции.
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