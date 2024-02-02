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Дальнее зарубежье 02.02.2024 00:27

Глава Минобороны Израиля обещает продолжить наступление в Газе, разгромить силы ХАМАС в Рафахе

Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил в четверг, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продвигаться дальше на юг сектора Газа и покончит с присутствием группировки ХАМАС в районе города Рафах на границе с Египтом.

"Бригада ХАМАС "Хан-Юнис" хвасталась, что выстоит против ЦАХАЛ. Она разбита, и я говорю вам: мы заканчиваем миссию в Хан-Юнисе и мы доберемся до Рафаха, ликвидируем всех террористов, всех кто попытается нам навредить", - приводит The Times of Israel его слова во время посещения Хан-Юниса и общения со служащими 98-й дивизии.

По его словам, ХАМАС потеряла 10 тыс. человек убитыми и 10 тыс. ранеными, причем "у нее больше нет оружия, нет боеприпасов, у нее нет возможности лечить раненых". В то же время министр отметил, что ЦАХАЛ придется приложить усилия, чтобы достичь всех районов, нужных для успеха операции.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, НАСТУПЛЕНИЕ, НАМЕРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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