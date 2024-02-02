Армения нуждается в новой стратегии национальной безопасности - Пашинян

Армения нуждается в новой стратегии национальной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Имеющаяся сегодня стратегия национальной безопасности не решает существующие проблемы. Очевидно, что мы должны иметь новую стратегию национальной безопасности, которая должна отражать легитимные рамки территориальной целостности страны и ее интересы", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.
По словам премьера, "если мы укрепляем армию для восстановления, к примеру, исторической справедливости, тогда возникает вопрос - почему другие должны позволить, чтобы эта армия усиливалась, чтобы еще и решить вопрос исторической справедливости".
Пашинян добавил, что государственный интерес Армении - это развитие экономики.
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