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Дальнее зарубежье 02.02.2024 09:25

Хуситы сообщили об атаке на британское судно

Йеменские мятежники-хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море, заявил представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари, его слова приводит ливанский телеканал "Аль-Маядин".

"Вооруженные силы Йемена атаковали противокорабельными ракетами британское грузовое судно, следовавшее через Красное море в направлении (...) Израиля", - сказал Сари.

Название судна не сообщается.

Представитель хуситов добавил, что операция была проведена "в поддержку палестинского народа и в ответ на американскую и британскую агрессию в Йемене" добавив, что подобные действия "будут продолжаться до прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа".

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) об атаке на британское судно не сообщало.

В то же время, командование информировало, что в четверг над Аденским заливом был сбит беспилотник хуситов, а также уничтожен безэкипажный надводный аппарат в Красном море, который "представлял непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

Ранее хуситы атаковали контейнеровоз Koi под флагом Либерии. CENTCOM информировал, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены "вероятно в направлении Koi".

"Ракеты упали в воду, не задев судно. Ни Koi, ни находившиеся в этом районе корабли коалиции не пострадали", - сообщили военные.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, СУДНО, НАПАДЕНИЕ


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