Цены на нефть растут, но завершают неделю падением почти на 5%

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:25 составляет $79,15 за баррель, что на $0,45 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,42 (0,57%), до $74,24 за баррель.

На текущей неделе Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8% благодаря ожиданиям, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС станут важным шагом к завершению текущего конфликта.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.