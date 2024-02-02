Цены на нефть растут, но завершают неделю падением почти на 5%

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:25 составляет $79,15 за баррель, что на $0,45 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,42 (0,57%), до $74,24 за баррель.
На текущей неделе Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8% благодаря ожиданиям, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС станут важным шагом к завершению текущего конфликта.
Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.
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