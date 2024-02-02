Почти 50% американцев проголосовали бы за Трампа, случись выборы сейчас - опрос

Около 49% зарегистрированных избирателей США заявили, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, они проголосовали бы за экс-президента Дональда Трампа, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного по заказу CNN.
Еще 45% респондентов отметили, что проголосовали бы за Джо Байдена, 5% не стали бы голосовать ни за Трампа, ни за Байдена, а отдали бы голос за другого кандидата.
При этом, как отмечает CNN, "результаты опроса указывают на то, что победа любого из кандидатов оставила бы большую часть избирателей неудовлетворенными, а значительную часть - расстроенными".
38% опрошенных сообщили, что одобряют, как Байден "справляется со своей работой", в то время как 62% выразили несогласие с политикой действующего президента.
Не менее 34% респондентов считают, что Байден "заслуживает того, чтобы его переизбрали". Противоположной точки зрения придерживаются 66% участников исследования.
59% опрошенных придерживаются "неблагоприятного мнения" о Байдене, а 55% заявили, что негативно относятся к Трампу.
Респонденты в основном (63%) считают взгляды и политику Трампа "слишком экстремальными". Более 60% опрошенных отметили, что взгляды и политика Байдена "в целом соответствуют господствующим в обществе тенденциям".
Кроме того, если бы выбор стоял между Байденом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли, 52% опрошенных проголосовали бы за Хейли, а 39% - за Байдена.
При этом 42% респондентов отмечают, что "недостаточно знают о Хейли, чтобы составить о ней мнение".
70% опрошенных, являющихся приверженцами Республиканской партии, заявили, что хотели бы видеть кандидатом от республиканцев на президентских выборах Трампа, 19% - Хейли.
Опрос проводили 25-30 января, в нем приняли участие 1212 взрослых американцев.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
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