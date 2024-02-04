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Дальнее зарубежье 04.02.2024 15:51

Хуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США и Британии в Йемене

Хуситы после очередных авиаударов США и Британии по позициям в Йемене заявили, что не оставят эти атаки без ответа, а также о том, что продолжат поддерживать палестинцев, передает в воскресенье "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя хуситов.

"Эти атаки не вынудят нас прекратить поддерживать палестинский народ в секторе Газа", - заявил представитель хуситов Яхья Сари.

Он отметил, что авиаудары пришлись на позиции мятежников в Сане, столице Йемена, а также на других территориях, удерживаемых хуситами. Он пообещал, что атаки без ответа не останутся.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, УДАРЫ, РЕАКЦИЯ


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