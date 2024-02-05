Цены на нефть повышаются после падения на прошлой неделе, Brent - $77,71 за баррель

Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $77,71 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,37 (1,7%), до $77,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,29 (0,4%), до $72,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $1,54 (2,1%), до $72,28 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4%, благодаря информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обсуждавшимися на встрече в Париже.

"Поскольку США избегают прямых ударов по Ирану, мы ожидаем, что переговоры Израиля и ХАМАС будут оказывать большее влияние на нефтяные цены, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Это, вероятно, будет удерживать Brent ниже отметки в $80 за баррель, учитывая, что трейдеры видят риск избытка предложения на рынке".