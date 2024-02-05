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Инфраструктура и тендеры 05.02.2024 10:16

Лянкаранский госуниверситет отбирает подрядчика для строительства нового административного здания

Лянкаранский государственный университет отбирает подрядчика на строительство нового двухэтажного административного здания.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере 625 манатов.

Предложения компаний принимаются до 15:00 6 марта. Процедура вскрытия предложений также состоится 6 марта в 15:00.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЕНДЕР, УНИВЕРСИТЕТ


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