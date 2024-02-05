В ЕС не сомневаются в своих обязательствах финансовой и военной помощи Украине

Детали дальнейшей макрофинансовой и военной помощи ЕС Украине будут отработаны между государствами-членами в короткие сроки, заявил в понедельник Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Евросоюз отдает себе отчет в военных потребностях Украины, этот вопрос на минувшей неделе трижды обсуждался на европейском уровне: на саммите ЕС и на неформальных встречах министров обороны и министров иностранных дел, сказал он на брифинге в Брюсселе.
"Полагаю, что заключения Европейского совета в четверг (1 февраля - ИФ) очень ясны в том, что касается решимости Европейского союза помогать Украине. Итог Совета (ЕС) на уровне министров обороны также ясен: он подтвердил, что Европейский союз продолжит помогать Украине, сколько будет необходимо и в размерах ее потребностей. (...) 50 млрд евро являются предметом согласия 27 государств, и специальный фонд помощи Украине (в рамках Европейского фонда мира - ИФ) также был согласован на Европейском совете", - отметил Стано.
В ответ на уточняющий вопрос представитель Борреля подтвердил, что предложение по фонду помощи Украине в рамках Европейского фонда мира остается прежним - 5 млрд евро в год. В то же время, по его словам, государства-члены продолжают обсуждать детали финансирования.
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