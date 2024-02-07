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Внешняя политика 07.02.2024 21:36

Наблюдатели ПА ОЧЭС отметили высокую активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане

Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) высоко оценила организацию внеочередных президентских выборов, прошедших в среду в Азербайджане.

«Мы можем дать отличную оценку организации выборов. Я уже несколько раз наблюдал за выборами в вашей стране, но не ожидал увидеть такой активности. Мы поздравляем вас, от всех нас можно получить отличную оценку организации выборов», - заявил в ходе пресс-конференции в среду глава наблюдательной миссии ПА ОЧЭС, болгарский депутат Петар Канев.

Член наблюдательной миссии, румынский депутат Даниэль Константин добавил, что «мы стали свидетелями того, как много людей проявили свой интерес к президентским выборам в Азербайджане».

«В день выборов мы посетили множество избирательных участков. Я глубоко ценю активный интерес населения к участию в процессе голосования», - заметил он.

В свою очередь, генсек ПА ОЧЭС Асяф Гаджиев заявил об отсутствии нарушений законодательства на внеочередных выборах президента Азербайджана. «Нарушений в ходе голосования выявлено не было», - подчеркнул он.

Р.Керимов

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Тэги: ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ОЦЕНКА


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