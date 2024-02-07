США проведут заседание контактной группы по Украине 14 февраля в Брюсселе

Контактная группа по обороне Украины соберется на заседание в Брюсселе 14 февраля накануне Совета НАТО на уровне глав оборонных ведомств, сообщила в среду вечером пресс-служба Североатлантического альянса. "Отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", - говорится в коммюнике. Ранее было объявлено, что встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 15 февраля.

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