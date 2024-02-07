Израиль заявляет о ликвидации влиятельного командира ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в Хан-Юнисе (сектор Газа) командующего подразделения специального назначения ХАМАС Магди Абдуллу, сообщает в среду The Jerusalem Post.

По сообщениям палестинских СМИ, военные ЦАХАЛ нанесли удар по транспортному средству в Хан-Юнисе, в котором находился Абдулла.

Вместе с тем военные обыскали тjннель в Хан-Юнисе, который, предположительно, использовали высокопоставленные члены ХАМАС, и в котором позже держали израильских заложников. Там они ликвидировали несколько боевиков, а также обнаружили тайники с оружием.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удар по зданию в ливанском населенном пункте Марвахин, которое в своих целях использовала "Хезболла". В армии заявили, что в ночь на среду израильские истребители также атаковали другой объект, принадлежащий группировке.

Ранее в среду в сторону Израиля из Ливана были запущены две ракеты. После этого израильские военные обстреляли места, из которых производился запуск.

При этом в "Хезболле" заявили, что в недавних израильских атаках погибли еще два члена группировки. Таким образом, с 7 октября в результате ударов Израиля были ликвидированы 184 боевика "Хезболлы".

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.