Нефть дорожает четвертую сессию подряд, Brent у $79,5 за баррель

Нефтяные котировки продолжают умеренно подниматься утром в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 составляет $79,45 за баррель, что на $0,24 (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,62 (0,8%), до $79,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,21 (0,28%) и составили $74,07 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,55 (0,8%) - до $73,86 за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост запасов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, НПЗ начали закрываться на традиционное техобслуживание раньше, чем в прошлом году, добавил аналитик DTN Трой Винсент.