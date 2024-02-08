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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

ТЭК 08.02.2024 19:45

Цены на нефть продолжают расти, Brent у $80,9 за баррель

Нефтяной рынок продолжает расти в четверг на фоне усиления геополитических рисков.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:25 составила $80,85 за баррель, что на $1,64 (2,07%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,54 (2,09%), до $75,4 за баррель.

Поддержку рынку оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Market Watch. Так, США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

"Ситуация в Газе остается в центре кризиса, однако её последствия распространяются по всему региону в виде целого спектра конфликтов, в которые могут оказаться вовлечены третьи лица. Реализация такого сценария может помешать перевозкам через Суэцкий канал и повлиять на добычу нефти в странах Персидского залива, включая Иран", - говорит старший трейдер в ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Крупные транспортные компании, такие как A.P. Moller-Maersk A/S и D/S Norden A/S, отмечают что ситуация с безопасностью в Красном море продолжает ухудшаться, несмотря на попытки ограничить атаки йеменских хуситов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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