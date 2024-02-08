Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих. "Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

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