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СНГ 08.02.2024 21:21

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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