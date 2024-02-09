Еврокомиссия отмечает прогресс на пути вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в процессе вступления в ЕС Украине надлежит пройти все необходимые этапы и при этом отметили ее успехи на европейском пути.
"Совершенно очевидно, что не существует возможного сокращения процесса вступления в Европейский союз. Мы повторяли это: данный процесс основывается на достижениях. И в отчетах можно видеть, какие усилия уже предприняты Украиной, чтобы добиться этого вступления", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ана Писонеро.
По ее словам, "несмотря на контекст, в котором находится эта страна", можно только подтвердить, что, по мнению Еврокомиссии, "достигнутый прогресс впечатляет".
Пресс-секретарь сообщила, что в ближайшие недели ЕК сможет представить для рассмотрения государствам-членам свою редакцию порядка переговоров ЕС с Украиной.
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