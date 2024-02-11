Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью, Путин достаточно быстро согласился - Песков

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным добавило популярности журналисту Такеру Карлсону, хотя ему и пришлось несладко из-за негативной реакции Запада, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Учитывая, что коллективный Запад становится все более непредсказуемым, не гнушается ничем, определенные опасения, что до начала интервью будут какие-то гонения на этого бедного Карлсона, присутствовали. Но ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью был опубликован в телеграмм-канале журналиста.

"С другой стороны, он, будучи достаточно умным человеком, предвидел, что будет такой накал страстей. Справедливости ради надо сказать, что это интервью добавило ему изрядно популярности", - добавил Песков.

Он рассказал, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать такое интервью, а российский лидер достаточно быстро на это согласился.

"Действительно он сам вышел на нас. Он предложил это интервью. Мы активно посмотрели его материалы, его аудиторию, посмотрели, насколько он сбалансировано освещает те или иные вопросы. Мы пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", - заявил представитель Кремля.