Цены на нефть растут перед публикацией отчета ОПЕК, Brent торгуется выше $82,6 за баррель

Цены на нефть повышаются во вторник, трейдеры оценивают заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля и ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по рынку.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 по Баку составляет $82,63 за баррель, что на $0,63 (0,77%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,57 (0,74%), до $77,49 за баррель.
Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с). Это будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на Bloomberg TV.
"Этот рост добычи будет более чем достаточен для удовлетворения глобального спроса на нефть, - сказал глава МЭА. - Таким образом, в отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений, мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года".
По мнению Бироля, потребление будет повышаться гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году, поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется, продолжил он. Согласно январскому отчету МЭА, в 2023 году глобальный спрос вырос на 2,254 млн б/с.
МЭА опубликует очередной обзор по рынку нефти 15 февраля.
Во вторник собственный обзор по нефтяному рынку обнародует ОПЕК.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил в ходе Всемирного правительственного саммита (WGS 2024) в Дубае во вторник, что рост мировой экономики является положительным признаком для увеличения спроса на нефть в 2024 году. "Мы прогнозируем, что в этом году спрос на нефть вырастет более чем на 2 млн б/с по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
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