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Цена на нефть

12.02 $/bbl +/- WTI 76.92 +0.08 Brent 82.00 -0.19

ТЭК 13.02.2024 20:37

ОПЕК сохранила прогноз рост спроса на нефть в 2024г на уровне 2,25 млн б/с, в 2025г - 1,85 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, организация вновь оставила в силе оценку по росту спроса в текущем году, сделанную еще в отчете за июль 2023 года. Прогноз для 2025 года, обнародованный в прошлом месяце, тоже остался без изменений.

Аналитики альянса слегка повысили оценку по спросу в 2023-м - на 50 тыс. б/с, до 102,16 млн б/с, для 2024-го и 2025-го годов - на 40 тыс. б/с, до 104,4 млн б/с и 106,25 млн б/с соответственно.

Оценка спроса на нефть в I квартале 2024 года сохранена на уровне 103,32 млн б/с, для II и III кварталов понижена на 10 тыс. б/с, до 103,91 млн б/с, для IV квартала - резко повышена на 180 тыс. б/с, до 105,47 млн б/с.

Прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР в 2023 году был повышен на 10 тыс. б/с, до 46,03 млн б/с, рост к предыдущему году составит 260 тыс. б/с.

Прогноз спроса в странах не-ОЭСР в 2024 году повышен на аналогичные 30 тыс. б/с, до 58,37 млн б/с. Рост к предыдущему году составит почти 2 млн б/с. Наибольший вклад внесут азиатские страны: Китай, где ожидается рост спроса на нефть на 630 тыс. б/с, до 16,82 млн б/с; Индия - на 220 тыс. б/с, до 5,56 млн б/с; другие страны Азии, где потребление вырастет на 310 тыс. б/с, до 9,59 млн б/с. Свой вклад также внесут государства Ближнего Востока, в которых ожидается общий рост спроса на нефть на 380 тыс. б/с, до 9,01 млн б/с.

Аналитики подчеркивают, что росту востребованности нефти в текущем году будет способствовать увеличение спроса на авиа- и автомобильные перевозки, а также рост производительности в секторах нефтехимии, АПК, фармацевтики и строительства в странах не-ОЭСР.

Предварительные данные за декабрь 2023-го показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 22,6 млн баррелей - до 2,767 млрд барр. Таким образом, они были на 159 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы и нефти, и нефтепродуктов снизились на 11,3 млн баррелей: до 1,342 млрд баррелей и 1,425 млрд баррелей соответственно.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


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