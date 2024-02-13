ОПЕК сохранила прогноз рост спроса на нефть в 2024г на уровне 2,25 млн б/с, в 2025г - 1,85 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Таким образом, организация вновь оставила в силе оценку по росту спроса в текущем году, сделанную еще в отчете за июль 2023 года. Прогноз для 2025 года, обнародованный в прошлом месяце, тоже остался без изменений.
Аналитики альянса слегка повысили оценку по спросу в 2023-м - на 50 тыс. б/с, до 102,16 млн б/с, для 2024-го и 2025-го годов - на 40 тыс. б/с, до 104,4 млн б/с и 106,25 млн б/с соответственно.
Оценка спроса на нефть в I квартале 2024 года сохранена на уровне 103,32 млн б/с, для II и III кварталов понижена на 10 тыс. б/с, до 103,91 млн б/с, для IV квартала - резко повышена на 180 тыс. б/с, до 105,47 млн б/с.
Прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР в 2023 году был повышен на 10 тыс. б/с, до 46,03 млн б/с, рост к предыдущему году составит 260 тыс. б/с.
Прогноз спроса в странах не-ОЭСР в 2024 году повышен на аналогичные 30 тыс. б/с, до 58,37 млн б/с. Рост к предыдущему году составит почти 2 млн б/с. Наибольший вклад внесут азиатские страны: Китай, где ожидается рост спроса на нефть на 630 тыс. б/с, до 16,82 млн б/с; Индия - на 220 тыс. б/с, до 5,56 млн б/с; другие страны Азии, где потребление вырастет на 310 тыс. б/с, до 9,59 млн б/с. Свой вклад также внесут государства Ближнего Востока, в которых ожидается общий рост спроса на нефть на 380 тыс. б/с, до 9,01 млн б/с.
Аналитики подчеркивают, что росту востребованности нефти в текущем году будет способствовать увеличение спроса на авиа- и автомобильные перевозки, а также рост производительности в секторах нефтехимии, АПК, фармацевтики и строительства в странах не-ОЭСР.
Предварительные данные за декабрь 2023-го показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 22,6 млн баррелей - до 2,767 млрд барр. Таким образом, они были на 159 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).
В частности, запасы и нефти, и нефтепродуктов снизились на 11,3 млн баррелей: до 1,342 млрд баррелей и 1,425 млрд баррелей соответственно.
Президент ОАЭ поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Баку и Душанбе обсудили актуальные вопросы развития отношений
МИД Азербайджана: операция «Возмездие» являлась исключительно ответной мерой на провокацию ВС Армении на условной границе
Американская межпланетная станция совершит посадку на Луну 22 февраля - NASA
Marriott в IV кв. увеличила чистую прибыль на 26%, выручка не оправдала прогноз
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Турция пока не одобрила кандидатуру Рютте на пост главы НАТО
Индия и ОАЭ договорились о сотрудничестве по проекту коридора Индия-Ближний Восток-Европа
Из-за проблем в энергосистеме Кубы почти половина острова может остаться без электроснабжения
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов
Yelo Bank облегчает международные переводы: теперь достаточно номера телефона!
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы