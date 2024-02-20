Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,76 (0,91%), до $82,8 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,84 (1,07%), до $77,62 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает медленное восстановление китайской экономики, пишет MarketWatch.

Кроме того, трейдеры теперь ждут более позднего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что будет способствовать ослаблению спроса на энергоносители.