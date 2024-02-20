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Цена на нефть

19.02 $/bbl +/- WTI 79.19 0.00 Brent 83.56 +0.09

ТЭК 20.02.2024 19:40

Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,76 (0,91%), до $82,8 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,84 (1,07%), до $77,62 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает медленное восстановление китайской экономики, пишет MarketWatch.

Кроме того, трейдеры теперь ждут более позднего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что будет способствовать ослаблению спроса на энергоносители.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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