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СНГ 20.02.2024 20:55

Шойгу: для отражения контрнаступления ВСУ была создана глубокоэшелонированная оборонительная линия протяжённостью более 2 тыс. км

Глубокоэшелонированная оборонительная линия протяжённостью более двух тысяч километров была создана для отражения контрнаступления вооружённых сил Украины, сообщил российским журналистам во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Президентом было принято решение создать глубокоэшелонированную линию обороны на всём протяжении линии соприкосновения, а это более двух тысяч километров", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что это была не просто глубокоэшелонированная оборона, а оборона активная, которая позволяет и наступать на определённых направлениях, и выбивать силы и вооружения противника.

"И делать это фактически в ежедневном круглосуточном режиме", - подчеркнул Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ОТРАЖЕНИЕ


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