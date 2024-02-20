Шойгу: для отражения контрнаступления ВСУ была создана глубокоэшелонированная оборонительная линия протяжённостью более 2 тыс. км

Глубокоэшелонированная оборонительная линия протяжённостью более двух тысяч километров была создана для отражения контрнаступления вооружённых сил Украины, сообщил российским журналистам во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Президентом было принято решение создать глубокоэшелонированную линию обороны на всём протяжении линии соприкосновения, а это более двух тысяч километров", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что это была не просто глубокоэшелонированная оборона, а оборона активная, которая позволяет и наступать на определённых направлениях, и выбивать силы и вооружения противника.
"И делать это фактически в ежедневном круглосуточном режиме", - подчеркнул Шойгу.
Путин: Россия готова вести переговоры по Украине и диалог с США по стратстабильности
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Положительное сальдо Азербайджана в 2023г в торговле со странами ЕС составило около 17 млрд евро
Рост экспорта швейцарских часов в январе замедлился до 3,1% г/г
Глава Банка Англии видит «воодушевляющие сигналы» замедления инфляции
Литовская Ignitis построит в Латвии три парка солнечных электростанций за 178 млн евро
Турпоток в Азербайджан в январе 2024г увеличился почти на 40%
МВД Азербайджана в январе изъяло наркотических средств на $13 млн
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
Кредит под залог недвижимости от Yelo Bank
AccessBank и Tegeta Motors Baku подписали договор о сотрудничестве в сфере финансирования и продажи специальной техники в Азербайджане
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы